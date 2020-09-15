Магомед Исмаилов предсказал исход трёх главных боев года

https://static.news.ru/photo/5dfcfc46-f78d-11ea-828b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исход трёх главных поединков года предсказал боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов. Он проанализировал стиль и форму всех участников.

В частности, в поединке Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гейджи, который состоится 24 октября, по мнению Исмаилова победит Хабиб.

Гейджи не сможет сдерживать его напор, его бойцовский напор. Не сможет сдерживать долго, — заявил Исмаилов.

Он добавил, что Хабиб на протяжении 28 своих поединков навязывал свою борьбу противнику и всем приходилось это принять. Он добавил, что американец «недышащий» боец, поэтому победа будет за россиянином, передаёт телеканал «360».

Он также предсказал результат боя Майка Тайсона и Роя Джонса 28 ноября.

Думаю, сейчас Джонс не сможет противостоять Тайсону, которого я сейчас вижу в интернете, везде. Это сумасшедшая форма, это вновь тот самый пугающий Тайсон, железный Тайсон, которого я когда-то видел, — сказал Исмаилов.

По его мнению, Тайсону не помешает и седина в бороде.

В поединке Азиза Абдулвахабова и Александра Сарнавского 19 сетября победит спортсмен из Чечни.

Да, Сарнавский — нокаутер, если он делает, то делает красиво. Но если немного бой затянется, я думаю, Абдулвахабов победит в этом противостоянии, — отметил Исмаилов.

Как писал NEWS.ru, 24 июля в Сочи Магомед Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде победил Александра Емельяненко. У брата легендарного тяжеловеса не было ни единого шанса изменить ход боя, который складывался для него неудачно с первых минут. За полторы минуты до истечения отведённого на поединок времени рефери Виктор Корнеев прекратил избиение из-за многочисленных рассечений и гематом у Емельяненко.