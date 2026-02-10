Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 15:36

Лыжниц из Южной Кореи сняли с Игр за использование запрещенного вещества

Лыжниц из Южной Кореи дисквалифицировали на ОИ в Италии за использование фтора

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Двух лыжниц из Южной Кореи Ли Ый Чин и Хан Да Сом дисквалифицировали на зимних Олимпийских играх в Италии за использование запрещенного вещества, сообщила газета Expressen. По данным издания, речь идет о фторе.

Южнокорейские спортсменки не попали в число 30 лучших и завершили борьбу за медали в спринте классическим стилем, не сумев пройти в четвертьфинал. Но после финиша организаторы обнаружили в их снаряжении запрещенный фторсодержащий гель. Из-за этого нарушения, введенного в правила с сезона 2023/24, результаты спортсменок были аннулированы.

Соревнования в спринтерской дисциплине завершатся позднее во вторник, 10 февраля, а сами Олимпийские игры продлятся до 22 февраля. Российская лыжница Дарья Непряева также не преодолела квалификационный барьер.

Ранее бронзовый призер ОИ-2010 Алексей Петухов заявил, что результат российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой в спринте на Олимпиаде — 2026 не оправдал надежд. Он предположил, что их непопадание в четвертьфинал может быть связано с усталостью после скиатлона.

