Лучший игрок Голландии посетовал на оскорбления в АПЛ

Голландский футболист Робин ван Перси вспомнил об отношении к нему английских фанатов. Ранее игрок выступал в Английской премьер-лиге.
«В Англии меня оскорбляли и освистывали в каждом гостевом матче. Я терпел оскорбления все 11 лет в Англии», — приводит его слова Mirror.
Ван Перси добавил, что, вернувшись на родину, он вновь почувствовал, что такое уважение болельщиков.
Голландец выступал за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Всего он провёл в Англии 11 сезонов (с 2004-го по 2015 год), вышел на поле в 383 матчах и забил 190 мячей. Сейчас 35-летний ван Перси защищает цвета роттердамского «Фейеноорда».
Голландец — лучший бомбардир в истории своей национальной сборной. В 48 матчах он отличился 29 раз.
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