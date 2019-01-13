Лучший игрок Голландии посетовал на оскорбления в АПЛ

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Робин ван Перси

Голландский футболист Робин ван Перси вспомнил об отношении к нему английских фанатов. Ранее игрок выступал в Английской премьер-лиге.

«В Англии меня оскорбляли и освистывали в каждом гостевом матче. Я терпел оскорбления все 11 лет в Англии», — приводит его слова Mirror.

Ван Перси добавил, что, вернувшись на родину, он вновь почувствовал, что такое уважение болельщиков.

Голландец выступал за «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед». Всего он провёл в Англии 11 сезонов (с 2004-го по 2015 год), вышел на поле в 383 матчах и забил 190 мячей. Сейчас 35-летний ван Перси защищает цвета роттердамского «Фейеноорда».

Голландец — лучший бомбардир в истории своей национальной сборной. В 48 матчах он отличился 29 раз.

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