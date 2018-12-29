Чемпион UFC Кормье отказался от титула

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Даниэль Кормье

Чемпион UFC в полутяжёлом и тяжелом весе американец Даниэль Кормье отказался от титула в полутяжёлом весе.

«Я оставлю титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Не хочу, чтобы меня лишали этого титула, который я защищал в течение трёх с половиной лет», — цитирует Кормье ESPN.

По словам бойца, если спортсмена лишают титула, значит, он сделал что-то не так, но «я не такой». Он отметил, что в нынешнем году трижды бился. Кормье добавил, что сумел защитить этот титул в этом году.

«У меня была цель сражаться в тяжёлом весе, которую я успешно реализовал. Я — боец года», — подытожил он.

За титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе встретятся американец Джон Джонс и швед Александр Густафссон. Поединок состоится в Лос-Анджелесе (США) в рамках турнира UFC 232, который пройдёт в ночь с 29 на 30 декабря по московскому времени.