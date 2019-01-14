Колосков оценил шансы Кузьмина на пост главы РФС

https://news.ru/storage/news/40b0a799cc1b02ca75cd0c4d90444620/829574ea-69be-4380-8a3e-cc24887877ec_850.jpg Dmitry Golubovich/Global Look Press эксклюзивы

Вячеслав Колосков

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы выдвинутого на пост руководителя организации бывшего министра спорта Ульяновской области Сергея Кузьмина.

«Перед началом конференции шансы у всех одинаковые. Понятно, что это чисто теоретически. Я знаю, что больше 30 делегаций и некоторые клубы выдвинули другого кандидата — Дюкова. Честно говоря, шансы у Кузьмина минимальные. Но то, что он выдвинулся, — уже хорошо. А то получилось бы — выборы без выборов», — сказал Колосков News.ru.

Он добавил, что самое главное — не личность, а программа. По мнению Колоскова, Кузьмин может действительно предложить достойную программу.

Отчётно-выборная конференция РФС, где пройдут выборы президента, назначена на 22 февраля 2019 года.

Кузьмин также ранее занимал пост вице-президента ульяновского клуба «Волга».

Как писал News.ru, РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС.