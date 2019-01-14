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Колосков оценил шансы Кузьмина на пост главы РФС

Вячеслав Колосков Dmitry Golubovich/Global Look Press эксклюзивы

Вячеслав Колосков

спорт [ версия для печати ]

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил шансы выдвинутого на пост руководителя организации бывшего министра спорта Ульяновской области Сергея Кузьмина.

«Перед началом конференции шансы у всех одинаковые. Понятно, что это чисто теоретически. Я знаю, что больше 30 делегаций и некоторые клубы выдвинули другого кандидата — Дюкова. Честно говоря, шансы у Кузьмина минимальные. Но то, что он выдвинулся, — уже хорошо. А то получилось бы — выборы без выборов», — сказал Колосков News.ru.

Он добавил, что самое главное — не личность, а программа. По мнению Колоскова, Кузьмин может действительно предложить достойную программу.

Отчётно-выборная конференция РФС, где пройдут выборы президента, назначена на 22 февраля 2019 года.

Кузьмин также ранее занимал пост вице-президента ульяновского клуба «Волга».

Как писал News.ru, РПЛ выдвинула Дюкова на пост главы РФС.


#футбол #РФС
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