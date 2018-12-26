КХЛ определилась с тренерами для Матча звёзд

https://news.ru/storage/news/bf860668ae998f00b416414b98ca097e/0e47a3a7-2951-4c9a-a431-0d54eaca1e85_850.jpg Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Игорь Никитин

Стали известны главные тренеры сборных четырёх дивизионов, которые примут участие в Мастер-шоу и Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Илья Воробьёв из СКА, дивизиона Тарасова — Игорь Никитин из ЦСКА, дивизиона Харламова — Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса», дивизиона Чернышёва — Боб Хартли из «Авангарда».

Матч звёзд КХЛ — ежегодная товарищеская игра, проходящая с участием сильнейших хоккеистов лиги. 11-й матч всех звёзд состоится 20 января 2019 года в Казани, на домашнем стадионе ХК «Ак Барс» «Татнефть Арена». Татарстан впервые примет это событие.

Как писал News.ru, Нурмагомедову понравилась драка на матче ЦСКА и СКА.