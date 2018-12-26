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КХЛ определилась с тренерами для Матча звёзд

Игорь Никитин Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Игорь Никитин

спорт [ версия для печати ]

Стали известны главные тренеры сборных четырёх дивизионов, которые примут участие в Мастер-шоу и Матче звёзд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в 2019 году.

Главным тренером дивизиона Боброва стал Илья Воробьёв из СКА, дивизиона Тарасова — Игорь Никитин из ЦСКА, дивизиона Харламова — Зинэтула Билялетдинов из «Ак Барса», дивизиона Чернышёва — Боб Хартли из «Авангарда».

Матч звёзд КХЛ — ежегодная товарищеская игра, проходящая с участием сильнейших хоккеистов лиги. 11-й матч всех звёзд состоится 20 января 2019 года в Казани, на домашнем стадионе ХК «Ак Барс» «Татнефть Арена». Татарстан впервые примет это событие.

Как писал News.ru, Нурмагомедову понравилась драка на матче ЦСКА и СКА.


#хоккей #КХЛ
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