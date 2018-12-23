Испанцы включили Дзюбу в топ-100 игроков года

https://news.ru/storage/news/e5502d66c46dcb9e57ccbf50301784c4/ce5b12b8-0be8-4073-a7cb-360263e0d71e_850.jpg Maksim Konstantinov/Global Look Press

Нападающий питерского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба включён в список ста лучших футболистов мира по итогам года. Версию рейтинга представило испанское издание Marca.

Российский форвард располагается на 97-м месте.

Составители рейтинга вспомнили о роли Дзюбы в успехах российской команды на чемпионате мира — 2018. Именно он стал автором мяча в ворота сборной Испании в 1/8 финала мундиаля, реализовав 11-метровый удар. Это позволило подопечным Станислава Черчесова вывести игру в дополнительное время, а потом — в серию послематчевых пенальти. Там сборная России оказалась сильнее и по итогам серии сенсационно вышла в четвертьфинал мирового первенства.

Издание назвало не самыми успешными выступления футболиста за «Зенит», вспомнив об аренде в тульский «Арсенал» в прошедшем сезоне, но при этом напомнило, что Дзюба стал капитаном национальной команды после того, как из неё ушли «армейцы» Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев.

Дзюба открестился от карьеры в Китае и объяснил причины, писал News.ru.