Хорват из ЦСКА приехал в Дагестан и удивился

https://news.ru/storage/news/69d03018c4291ce7eefe297e31459f57/96c25975-42ba-4223-9279-ce1717679a6e_850.jpg Mutsu Kawamori/Global Look Press

Хорватский полузащитник Никола Влашич, в текущем сезоне выступающий за московский ЦСКА, рассказал, какой из городов России произвёл на него «странное» впечатление.

Влашич вспомнил поездку в Махачкалу.

«Опустевшие улицы и районы города. Грустно такое видеть, но опять же это был отличный опыт, и я рад, что увидел это», — приводит его слова bobsoccer.

По словам хавбека, в Махачкале он почувствовал себя как будто «в другом мире».

ЦСКА и махачкалинский «Анжи» встречались в Каспийске 19 октября 2018 года в 11-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). «Армейцы» победили со счётом 2:0, Влашич забил один из мячей.

Хорват присоединился к московской команде летом 2018-го. В 14 матчах он забил 4 мяча. За ЦСКА он выступает на правах аренды, а принадлежит английскому «Эвертону». По окончании сезона Влашич, скорее всего, отправится в расположение английского клуба, так как, по словам генерального директора ЦСКА Романа Бабаева, «красно-синие» не готовы к покупке такого дорогого игрока. Портал transfermarkt оценивает стоимость хорвата в 18 миллионов евро.

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