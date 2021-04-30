Госдеп США не исключил бойкота Олимпиады в Пекине

https://static.news.ru/photo/b14ec3ec-abd9-11eb-b6ca-96000091f725_660.jpg Фото: Ju Huanzong/Xinhua/Global Look Press

Власти США пока не рассматривают возможность бойкота зимних Олимпийских игр в Пекине, однако не исключают, что такое решение может быть принято. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CBS.

В данный момент мы не сосредоточены на вопросе бойкота. Это просто не то, о чём мы сейчас задумываемся. До неё ещё год, — заявил Блинкен.

На уточняющий вопрос телеведущей, возможен ли бойкот США пекинской Олимпиады, Блинкен ответил: «Никогда не говорите, что что-то невозможно».

Ранее руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что США вместе с союзниками и партнёрами планируют рассмотреть идею бойкота зимних Олимпийских игр в Китае. Позже Национальный олимпийский комитет США выступил против этой идеи.

Призывы бойкотировать зимние Игры в Китае также звучали от Канады, Норвегии и 200 правозащитных организаций со всего мира. Поводом для таких заявлений стали приписываемые Пекину массовые репрессии в отношении уйгуров.

XXIV зимняя Олимпиада запланирована в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Ранее Блинкен заявил, что США не могут не взаимодействовать с Китаем, несмотря на все спорные вопросы. В этих отношениях есть серьёзные сложности, будь то конфронтационный мир, состязательный мир или мир на основе сотрудничества, уточнил он. В числе прочих сложностей он назвал и вопрос политики Китая в Синьцзяне.

Критика в отношении политики Китая в этом регионе со стороны стран Запада в последнее время резко обострилась. Из-за обвинения в нарушении прав уйгуров в регионе, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда ЕС, США, Канада и Великобритания ввели против Китая ряд санкций.

Ранее в США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно считать геноцидом.