В Госдепе США рассказали о «вынужденных» отношениях с Китаем

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США не могут не взаимодействовать с Китаем, несмотря на все спорные вопросы. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен в интервью телеканалу CBS.

Комментируя вероятность проведения «красных линий» в отношениях между двумя странами, госсекретарь признался , что Вашингтон в любом случае вынужден иметь дело с Пекином.

Мы не в том положении, чтобы не взаимодействовать с Китаем. В этих отношениях есть серьёзные сложности, будь то конфронтационный мир, состязательный мир или мир на основе сотрудничества, — сказал Блинкен.

В числе прочих сложностей он назвал и вопрос политики Китая в Синьцзяне.

Критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны стран Запада в последнее время резко обострилась. Из-за обвинения в нарушении прав уйгуров в регионе, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда, ЕС, США, Канада и Великобритания ввели против Китая ряд санкций.

США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно считать геноцидом.

Китай отвергает все обвинения в свой адрес.

В последнее время резко обострилась критика в отношении политики Китая в Синьцзяне со стороны западных стран, правозащитных организаций и СМИ. ЕС, США, Канада и Великобритания ввели санкции в отношении Китая по обвинению в нарушении прав уйгуров в Синьцзяне, притеснении этнических меньшинств и использовании подневольного труда. США заявляли, что действия Китая в отношении уйгуров можно расценивать как геноцид. Китай категорически отвергает все обвинения.