https://static.news.ru/photo/036cd6ca-7132-11ea-addd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Gang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава оргкомитета Олимпиады-2024 Тони Эстанге заявил о необходимости пересмотра всех планов подготовки к Играм из-за пандемии коронавируса. Олимпийский цикл начнётся на год позже из-за переноса Олимпиады в Токио.

Подготовка к Олимпийским играм в Париже с учётом этого серьёзно осложнится.

Это повлияет на подготовку к Играм 2024 года, хотя я уверен, что мы сумеем адаптироваться, — приводит слова председателя оргкомитета Le Dauphine.

Экономические последствия пандемии также отразятся на Олимпиаде. Кризис затронет потенциальных спонсоров Игр, которые намечены на 2024 год.

Ранее NEWS.ru сообщал, что руководитель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сравнил перенос Игр-2020, которые должны были состояться летом в Токио, с бойкотом несколькими странами Олимпиады-1980, которая состоялась в Москве.