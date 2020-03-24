https://static.news.ru/photo/572c9e54-6e66-11ea-bb4a-fa163e074e61_660.jpg Ясухиро Ямасита Фото: Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

Руководитель Олимпийского комитета Японии Ясухиро Ямасита сравнил перенос Игр-2020, которые должны были состояться летом в Токио, с бойкотом несколькими странами Олимпиады-1980, которая состоялась в Москве.

Я помню московскую Олимпиаду, сейчас это [перенос Игр] превращается в нечто похожее. Подойду к Играм в 2021 году со свежим силами, не сдаваясь. Я хочу пройти через это испытание к следующему году, — приводит слова Ямасита Reuters.

24 марта состоялись телефонные переговоры с участием Абэ, Баха, председателя оргкомитета Токио-2020 Ёсиро Мории, губернатора Токио Юрико Коикэ и министра по делам проведения летних Олимпийских и Паралимпийских игр Сэйко Хасимото, после которых было официально объявлено о переносе соревнования на 2021 год.

Летняя Олимпиада 1980 года в Москве по политическим причинам была бойкотирована несколькими десятками стран, в том числе Японией. До принятия решения по переносу многие национальные олимпийские комитеты заявляли, что пропустят её ради обеспечения безопасности своих спортсменов и невозможности подготовиться к ней.

Тем не менее Олимпийские игры, которые должны были пройти летом 2020 года, не изменят своего названия в 2021 году, несмотря на их перенос из-за коронавируса, ранее писал NEWS.ru.