В России оценили выступление немецких гимнасток в закрытых комбинезонах Гимнастка Ахаимова: спортсменки должны иметь возможность выбирать, в чем выходить на публику

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

Женская сборная Германии по спортивной гимнастике

Спортсменки должны иметь возможность самостоятельно выбирать, в чем именно выходить на публику, заявила российская гимнастка Лилия Ахаимова, оценивая решение сборной Германии по спортивной гимнастике отказаться от купальников в пользу закрытых комбинезонов. В беседе с Lenta.ru она уточнила, что многие с детства привыкли выступать в облегающих купальниках, но комбинезоны для кого-то могут быть комфортнее, уверена спортсменка. По ее мнению, если такой костюм соответствует правилам и выглядит красиво, никаких проблем нет.

Чаще всего гимнастки с детства привыкают выходить на публику в облегающем купальнике. Но если кому-то это некомфортно, то комбинезоны — неплохое решение. Гимнастика — это ведь про эстетику, и если комбинезон выглядит красиво и соответствует правилам, то почему бы и нет, — отметила Ахаимова.

Издание уточнило, что на чемпионате Европы в Базеле в апреле 2021 года немецкая гимнастка Сара Восс использовала закрытый комбинезон вместо купальника в знак протеста против сексуализации спортсменок. Ее поддержали другие члены немецкой сборной Ким Буи и Элизабет Зайц, а также Федерация спортивной гимнастики Германии.

Позднее во время Олимпиады в Токио сборная Германии повторила акцию. Сначала гимнастки выступали в комбинезонах только на тренировках, но затем решили использовать их также и на официальных стартах Олимпиады. Сара Восс тогда заявила, что хочет добиться того, чтобы каждая гимнастка чувствовала себя комфортно во время выступлений.