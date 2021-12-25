Гендиректор «Зенита» прокомментировал возможный переход Дзюбы в другой клуб
Генеральный директор клуба «Зенит» Александр Медведев назвал слухами разговоры о переходе Дзюбы в другую команду
Никита Чайка
Никита Чайка
22:15, 25 декабря 2021
Генеральный директор питерского футбольного клуба «Зенит» Александр МедведевФото: fc-zenit.ru
Читайте нас в Google Новости
Генеральный директор питерского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев дал комментарий касательно потенциального перехода Артёма Дзюбы в другой клуб — казанский «Рубин». По его словам, этот переход не состоится, а переговоры — выдумка, передаёт РИА Новости.
Это всё слухи, никаких переговоров нет, — заявил Медведев.
Информация о возможном переходе игрока в стан казанского клуба была предоставлена ранее днём РБК.
В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги питерский форвард сыграл в 17 матчах, совершил четыре результативные передачи и поразил ворота чужой команды десять раз. В Лиге чемпионов результаты скромнее — нападающий сыграл в шести матчах, записав на свой счёт всего лишь одну голевую передачу. В питерском клубе Дзюба выступает с 2015 года по настоящее время. Всего нападающий провёл за действующего чемпиона России 234 матча и забил 105 мячей.