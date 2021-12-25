Гендиректор «Зенита» прокомментировал возможный переход Дзюбы в другой клуб

Фото: fc-zenit.ru

Российский боксёр Дмитрий Кудряшов опубликовал видео на своей странице в Instagram, где он кормит с ложки медведя по кличке Степан, а затем обнимается с ним. Спортсмен не испугался, даже когда медведь несколько раз поцеловал его лицо.

Ужин отдай медведю, — подписал своё видео Кудряшов. На одной из записей можно услышать, как хозяин медведя пытается остановить своего подопечного от чрезмерных ласк, но боксёра действия животного не напугали....