Стало известно, в какой клуб может перейти Дзюба

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Нападающий «Зенита» Артём Дзюба может перейти в «Рубин». По данным РБК, клубы сейчас проводят переговоры о переходе форварда в казанскую команду.

Сообщается, что в «Зенит» может перебраться нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев. Переговоры о его трансфере уже идут.

По итогам 18 туров «Зенит» располагается на первом месте с 38 очками в активе. Артём Дзюба в этом сезоне отметился 10 голами и четырьмя результативными передачами в 17 матчах.

Дзюба перешёл в «Зенит» в 2015 году.

Ранее сообщалось, что бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Хомич заявил, что ему приходилось жёстко воспитывать футболиста Артёма Дзюбу за его длинный язык. Хомич отметил, что не позволял партнёру по команде шутить над собой.