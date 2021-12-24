«Гонял его подсрачниками за длинный язык»: экс-голкипер «Спартака» о Дзюбе

Бывший голкипер «Спартака» Дмитрий Хомич заявил, что ему приходилось жёстко воспитывать футболиста Артёма Дзюбу за его длинный язык. Хомич отметил, что не позволял партнёру по команде шутить над собой. Его слова передаёт Sports.ru.

Я его в «Спартаке» закрывал, подсрачниками гонял за длинный язык. Не на того просто он нарвался, — сказал Хомич.

Также бывший футболист «Спартака» рассказал, что после одной из шуток Дзюбы в его адрес он схватил за горло футболиста и пригрозил ему. Тема на этом была закрыта, заявил Хомич.

Дзюба является воспитанником «Спартака». Он выступал за клуб до 2015 года, после чего перешёл в «Зенит».

Ранее сообщалось, что известный комментатор Геннадий Орлов признался, что не понимает, почему академия московского «Спартака» не гордится своим воспитанником Артёмом Дзюбой, который сейчас выступает за «Зенит» из Санкт-Петербурга.