Орлов объяснил, зачем нужен портрет Дзюбы в академии «Спартака»

Известный комментатор Геннадий Орлов признался, что не понимает, почему академия московского «Спартака» не гордится своим воспитанником Артёмом Дзюбой, который сейчас выступает за «Зенит» из Санкт-Петербурга, сообщает «Эхо Москвы».

Дзюба — воспитанник «Спартака», был капитаном сборной России. Там (в академии «Спартака») его портрета нет. Почему школа не гордится Дзюбой? Он же выходец из этой школы. Вот где парадокс. Ну ценить же надо своих учеников, — заявил Орлов.

Артём Дзюба покинул «Спартак» в 2015 году на правах свободного агента и перешёл в «Зенит».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий объяснил отказ нынешнего наставника национальной команды Валерия Карпина от нападающего Артёма Дзюбы возможным несоответствием футболиста игровой модели сборной.