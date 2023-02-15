Кокорина заметили в очереди в миграционном центре на Кипре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Кокорин, архивное фото

Российского форварда, выступающего за кипрский футбольный клуб «Арис», Александра Кокорина заметили в миграционном центре на Кипре. На опубликованных в интернете кадрах видно нападающего, который сидит в очереди к окошку на подачу документов, сообщает «360».

Как передает издание, в миграционном отделе можно оформить вид на жительство или открыть свой личный счет. Кокорин на правах аренды перешел из итальянского клуба «Фиорентина» и выступает за «Арис» с августа 2022 года.

Соглашение с кипрским клубом истекает в мае 2023 году, но, вероятно, «Арис» может захотеть продлить договор с Кокориным. За текущий чемпионат Кипра 31-летний россиянин провел 18 матчей, забил восемь мячей и отдал четыре результативные передачи.

Кокорин в недавнем интервью заявил, что каждый мужчина должен отсидеть. Сам футболист вышел на свободу в 2019 году, в тюрьме он оказался из-за драки, устроенной в центре Москвы вместе со своим коллегой Павлом Мамаевым. По словам спортсмена, это поможет человеку прийти в себя, если тот «поплыл».

Ранее миграционная служба Аргентины опросила 350 беременных россиянок по подозрению в связи с мафией. Женщинам из России, которым скоро рожать, за крупную сумму предлагают «родильный туризм» для получения аргентинского паспорта. Расследование начато из-за «значительного роста потока россиян в страну».