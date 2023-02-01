Кокорин пожелал каждому нормальному мужчине отсидеть в тюрьме Кокорин: каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы прийти в себя

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Александр Кокорин на втором плане (архивное фото)

Освободившийся из тюрьмы за драку в 2019 году российский футболист Александр Кокорин заявил, что каждый мужчина должен отсидеть в тюрьме. Он подчеркнул в эфире YouTube-канала «Суперлига», что это поможет человеку прийти в себя, если «поплыл». По словам Кокорина, это хороший опыт и он ни о чем не жалеет.

Как можно жалеть? Это же уже произошло все. Это огромный опыт, хорошая школа. Я как-то высказывался, что каждый нормальный парень, мужчина должен отсидеть, чтобы чуть в себя прийти. Нужно сделать лайфхак, чтобы приводить в себя ребят, которые поплыли, — на один-два месяца в СИЗО, — считает Кокорин.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев, Кокорин и несколько их друзей участвовали в двух драках в центре Москвы. Спортсменов признали виновными по статьям о хулиганстве и побоях, они провели в заключении 11 месяцев. В сентябре 2019-го футболисты были освобождены по УДО.

Мамаев потерял контракт с ФК «Краснодар», а вернувшийся в «Зенит» Кокорин лишился большей части зарплаты и перешел в вынужденную аренду в «Сочи». Впоследствии он стал игроком итальянской «Фиорентины», затем — кипрского ФК «Арис».