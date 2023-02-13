В Аргентине нашли связь между беременными россиянками и мафией

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Миграционная служба Аргентины опросила 350 беременных россиянок по подозрению в связи с мафией, сообщила директор Национальной миграционной службы Флоренсия Кариньяно в Twitter. По ее словам, женщинам из России, которым скоро рожать, за крупную сумму предлагают «родильный туризм» для получения аргентинского паспорта. Расследование начато из-за «значительного роста потока россиян в страну».

Мафиозные организации зарабатывают, предлагая инструменты для получения аргентинского паспорта людям, которые не хотят жить в нашей стране, — написала Кариньяно.

В качестве примера она публиковала рекламное объявление: «Роды в Аргентине! Самый быстрый в мире второй паспорт для родителей!».

Кариньяно также отметила, что миграционная служба предоставила собранные данные федеральному суду, и указала, что «аргентинский паспорт это привилегия, о которой она и дальше будет заботиться».

10 февраля шестерых беременных россиянок отказались впускать в Аргентину из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о целях поездки. Они застряли в аэропорту, однако к настоящему моменту все женщин впустили в страну. Миграционная служба, которая изначально отказала гражданкам РФ во въезде из-за подозрений в предоставлении ложных сведений о туристических целях поездки, поменяла свое решение после постановления суда.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что россиянок, которые уезжают рожать в другие страны, чтобы «халявно обеспечить себе двойное гражданство», следует лишить материнского капитала. Парламентарий назвал таких женщин сумасшедшими.