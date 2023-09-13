«Ему надо к психиатру»: Кожевников о призыве Гашека отменить россиян в НХЛ Кожевников посоветовал призвавшему к бану россиян в НХЛ Гашеку сходить к психиатру

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Доминик Гашек

Постоянно выступающему за дисквалификацию российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Доминику Гашеку необходимо сходить к психиатру, заявил NEWS.ru олимпийский чемпион, хоккеист Александр Кожевников. По его мнению, у известного чешского вратаря «беда с головой».

Ну он больной, что с ним сделаешь. Видно, что-то у него с головой беда. Одно и то же долбит, талдычит. Никаких предложений, только санкции, санкции. Ему надо сходить к психиатру, психолог нужен, — сказал Кожевников.

Олимпийский чемпион отметил, что в Америке болельщики ходят на российских хоккеистов, а НХЛ не заинтересована в их бане, так как игра спортсменов приносит прибыль.

Резюме у всех наших игроков очень хорошие, нормальные ребята, жизнерадостные. За что их банить? Плюс НХЛ заинтересована в наших хоккеистах. Это приносит прибыль и нормально для НХЛ, — добавил Кожевников.

Ранее Гашек раскритиковал НХЛ за то, что в лиге по-прежнему выступают россияне. Чешский хоккеист неоднократно призывал забанить игроков с российским паспортом. До этого Гашек рекомендовал Евросоюзу предоставить убежище российским спортсменам, выступившим с осуждением специальной военной операции на Украине.