Экс-футболист «Динамо» посоветовал Захаряну найти другую команду в Европе

Футболисту «Реала Сосьедада» Арсену Захаряну стоит найти другую команду в Европе, чтобы получать больше игрового времени и набрать хорошую форму, заявил NEWS.ru экс-футболист сборной России и московского «Динамо» Дмитрий Булыкин. По его мнению, полузащитник всегда успеет вернуться в родной чемпионат.

В «Динамо» он всегда успеет вернуться, он еще может изменить ситуацию в Европе. Нужно уйти в аренду, сменить команду, обстановку, питание. Может быть, все будет нормально, и Захарян вернется на свой уровень. Потом будет ясно: оставаться ли в Испании либо возвращаться в Россию, — сказал Булыкин.

Захарян может покинуть испанский клуб «Реал Сосьедад». По информации журналиста Марко Антонио Санде, главный тренер команды Пеллегрино Матараццо больше не рассчитывает на полузащитника.

Футболист перешел в испанскую команду летом 2023 года. За этот период 22-летний полузащитник принял участие в 60 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года.