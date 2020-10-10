Десять гимнасток покинут базу в Новогорске из-за COVID-19 в команде

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Десять участниц команды по художественной гимнастике покинут спортивную базу в Новогорске, так как в команде у трёх спортсменок был подтверждён коронавирус.

Спортсменки приехали в Новогорск со справками, что у них отрицательные тесты. Десять человек. Всё было нормально. Тестируем их уже здесь на месте. У трёх человек положительные тесты, — сообщил РИА Новости директор спортивной базы «Новогорск» Николай Доморацкий.

По его словам, все десять человек 11 октября отправятся домой в соответствии с рекомендацией Роспотребнадзора. Доморацкий добавил, что спортсмены с симптомами заболевания будут госпитализированы, а остальные уйдут на домашнюю изоляцию.

Ранее главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайсар» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в команде. По его словам, 10 игроков получили положительные результаты тестов. А если считать футболистов молодёжной команды «Байконур», то общее число инфицированных составило 25 человек, писал NEWS.ru.