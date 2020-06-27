В казахстанском «Кайсаре» 25 футболистов заразились коронавирусом

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Статс-секретарь, заместитель Министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщил о том, что более двух тысяч иностранцев, которые въехали в страну по паспорту болельщика, до сих пор не покинули страну. Они приезжали на чемпионат мира по футболу в 2018 году.

По данным правоохранительных органов, Россию до сих пор не покинули более 2 тысяч иностранцев, которые въехали в страну в 2018 году без виз по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу....