Футбол

В казахстанском «Кайсаре» 25 футболистов заразились коронавирусом

11:19, 29 июня 2020 16
ФК «Кайсар» ФК «Кайсар» Фото: fckaysarofficial/facebook.com

Главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайсар» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в команде.

10 игроков «Кайсара» сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодёжной команды, «Байконура», то общее количество инфицированных составляет 25 человек, — цитирует Младенова sports.kz.

Сам специалист и остальной тренерский штаб сдали отрицательные тесты на коронавирус.

Ранее бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что перешёл в казахстанский «Кайрат». При этом бразильский нападающий выразил сожаление по поводу того, что ему не удалось перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Он подчеркнул, что его мечта — завершить карьеру именно в ЦСКА.

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