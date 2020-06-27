В казахстанском «Кайсаре» 25 футболистов заразились коронавирусом

Главный тренер казахстанского футбольного клуба «Кайсар» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в команде.
10 игроков «Кайсара» сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодёжной команды, «Байконура», то общее количество инфицированных составляет 25 человек, — цитирует Младенова sports.kz.
Сам специалист и остальной тренерский штаб сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Ранее бразильский футболист Вагнер Лав заявил, что перешёл в казахстанский «Кайрат». При этом бразильский нападающий выразил сожаление по поводу того, что ему не удалось перейти в московский футбольный клуб ЦСКА. Он подчеркнул, что его мечта — завершить карьеру именно в ЦСКА.
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