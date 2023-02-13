Член МОК ответил на вопрос о недопуске россиян к Олимпиаде-2024 Член МОК Ги Дрю заявил, что причин для недопуска россиян к Олимпиаде-2024 нет

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Нет никакой причины не допускать российских и белорусских атлетов до участия в Олимпийских играх, заявил в эфире радиостанции Franceinfo член Международного олимпийского комитета Ги Дрю. По его словам, политика не должна влиять на право спортсменов участвовать в международных соревнованиях.

Нет никакой причины лишать российских и белорусских атлетов права участвовать в международных спортивных мероприятиях, в особенности когда речь идет об Олимпийских играх, — подчеркнул Дрю.

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений, в том числе выступления под нейтральным флагом и без гимна. На следующий день в МОК заявили, что пока не разработали критерии, по которым будут определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении конфликта на территории Украины.

Между тем глава Международного олимпийского комитета Томас Бах также отметил, что вопросы, касающиеся международного спорта, не должны решаться правительствами различных стран. По его словам, такой подход стал бы концом для всех международных турниров, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры.