Глава МОК: не властям решать вопрос участия спортсменов в соревнованиях

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Не правительствам различных стран решать вопросы, касающиеся международного спорта, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах. Он напомнил, как теннисистка с Украины Катерина Байндль недавно выступала против девушки с российским паспортом Камиллы Рахимовой на Australian Open, а спортсменка из Белоруссии Арина Соболенко играла под нейтральным статусом. Бах предположил, что повторение подобных ситуаций возможно и в других видах спорта, передает Verdens Gang.

Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать их. Не правительства стран должны решать, кто может участвовать в международных спортивных соревнованиях. Такой подход стал бы концом для всех международных турниров, таких как чемпионаты мира и Олимпийские игры, в том виде, в котором мы знаем их сейчас, — заявил глава МОК.

25 января в МОК заявили о готовности рассмотреть допуск российских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе или при соблюдении ряда ограничений, в том числе выступление под нейтральным флагом и без гимна.

На следующий день в МОК заявили, что пока не разработали критерии, по которым будут определять позицию российских и белорусских спортсменов в отношении военного конфликта на территории Украины.

Ранее пятикратный олимпийский чемпион по биатлону, член МОК Мартен Фуркад призвал рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на международные соревнования.