Черчесов надеется на удачное выступление футболистов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов выразил надежду, что команда удачно выступит в предстоящем сезоне, а успех на чемпионате мира — 2018 не станет единичным.
«Надо делать всё возможное, чтобы завоевания чемпионата мира не остались разовым явлением», — приводят слова Черчесова «Известия».
Черчесов отметил, что на последнем сборе, который проходил в ноябре прошлого года, тренерский штаб столкнулся с проблемой большого количества травм. Он добавил, что из тех спортсменов, кто выступал на чемпионате мира — 2018, было всего два человека. Черчесов подчеркнул, что после второго места в Лиге наций команда переключилась на матчи отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
«Уже в марте нам предстоят выездные матчи в Брюсселе (Бельгия. — Ред.) и Астане (Казахстан. — Ред.)», — подытожил Черчесов.
В отборочном раунде чемпионата Европы 2020 года сборная России сыграет в группе I с командами Шотландии, Кипра, Казахстана, Сан-Марино и Бельгии.