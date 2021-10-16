Фигуристка Щербакова проиграла свой первый турнир с января 2020 года

Чемпионка мира — 2021 по фигурному катанию Анна Щербакова заняла второе место на турнире Budapest Trophy в Венгрии. Она уступила соотечественнице Майе Хромых, сообщает Sports.ru. Это первое поражение Щербаковой с января 2020 года.

На турнире в Будапеште Щербакова набрала 222,73 балла. В то же время её соперница — ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых — суммарно получила 224,91 балла, что оказалось достаточно для победы. Короткую программу Щербакова откатала без ошибок, а вот в произвольной упала с четвёрного флипа.

Для Анны этот проигрыш прервал череду побед на всех турнирах с января 2020 года. Тогда на чемпионате Европы в Граце она уступила только Алёне Косторной.

В июне Щербакова рассказала, что получила травму.

Щербакова является чемпионкой мира, победительницей командного чемпионата мира по фигурному катанию, серебряным призёром чемпионата Европы, серебряным призёром финала Гран-при, трёхкратной чемпионкой России, а также серебряным призёром чемпионата мира среди юниоров.