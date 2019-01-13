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Бывший игрок «Зенита» останется в больнице до конца жизни

Фернандо Риксен (в центре) Igor Kritskiy/Global Look Press

Фернандо Риксен (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Бывший футболист «Зенита» Фернандо Риксен рассказал, что остаток жизни проведёт в госпитале Шотландии. У игрока диагностирован боковой амиотрофический склероз.

«Я знаю, что останусь в этой больнице до конца своей жизни. У меня нет выбора, кроме как принять этот факт», — цитирует его The Scottish Sun.

Спортсмен добавил, что чувствует себя в госпитале хорошо, так как ему предоставляют профессиональный уход. В Испанию к семье Риксен вернуться не может, так как не перенесёт дороги.

Врачи отказываются говорить о продолжительности жизни 42-летнего Риксена. Изначально футболисту отводили не более пары месяцев, но с момента постановки диагноза прошло уже пять лет.

Риксен завершил карьеру в 2013 году в чемпионате Голландии, выступая за «Фортуну Ситтард». До этого — с 2006 по 2009 год — он играл за питерский «Зенит». Вместе с «сине-бело-голубыми» он стал чемпионом России и обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

Как писал News.ru, «Ростов» подписал 19-летнего полузащитника. 


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