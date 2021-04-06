Бывшая жена Аршавина пожаловалась, что не может ходить

https://static.news.ru/photo/85763674-973e-11eb-b62a-96000091f725_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина пожаловалась на ухудшение состояние здоровья. У журналистки, по её словам, начались серьёзные проблемы с ногами.

Сейчас она не может передвигаться без посторонней помощи. Казьмина по-прежнему находится в больнице, сообщает KP.RU.

Пролежни на ногах воспалились. Без помощи ходить не могу, — пояснила изданию бывшая жена футболиста.

В последнее время Алису Казьмину не оставляют проблемы со здоровьем. Сначала женщине пришлось бороться с тяжёлым аутоиммунным заболеванием, которое обезобразило её лицо. После этого у Казьминой развился острый панкреатит. А в середине марта появилась информация, что у экс-жены футболиста нашли коронавирус.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктория Боня нелестно высказалась в адрес бывшей жены Андрея Аршавина Алисы Казьминой. Ведущая отметилась мнением, что экс-жена спортсмена сама виновата в свалившихся на неё бедах, а футболист здесь совершенно ни при чём.