Бышовец объяснил выбор соперников сборной России в условиях изоляции

Сборная России по футболу стала заложником ситуации, высказал мнение заслуженный тренер СССР по футболу Анатолий Бышовец. По его словам, спортсмены в условиях изоляции делают то, что от них зависит, и не всегда могут выбирать интересных соперников. Так он ответил на вопрос корреспондента NEWS.ru о положении российского футбола на фоне отстранения от международных турниров.

Я думаю, что мы заложники ситуации. И то, что происходит, — это больше по необходимости, чем то, что необходимо. Мы не настолько сильные, чтобы были кому-то интересны, — сказал он.

Ранее экс-футболист «Динамо» и национальной команды Дмитрий Булыкин заявил, что в тяжелое время сборной России по футболу нужны любые соперники, в том числе и такие, как Гондурас. Бывший нападающий отметил, что сейчас найти оппонента тяжело, но Российский футбольный союз (РФС) делает все возможное.

До этого бывший футболист «Зенита» и сборной России Павел Погребняк выразил мнение, что после ухода голландского тренера Дика Адвоката из сборной Кюрасао нет смысла следить за этой командой на чемпионате мира по футболу — 2026. Он выразил сожаление, что специалист завершил карьеру.