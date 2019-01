Боец UFC заявился на пресс-конференцию со змеёй

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо с мешком в руках пришёл на пресс-конференцию перед своим боем. Из него 31-летний американец извлёк игрушечную змею.

После этого Генри несколько раз ударил ею об пол и выбросил в зрительный зал. Только затем Сехудо вышел на дуэль взглядов с соотечественником Ти Джеем Диллашоу, которого ранее называл змеёй.

Did @HenryCejudo just pull out a for his stare down with @TJDillashaw? Why yes he did. #UFCBrooklyn pic.twitter.com/DnTjRvpgb0