USD  66.7617 EUR  76.135
GOLD1,292 $   Brent61.60 $ Bitcoin3,637.54 $
МОСКВА1°C09:33
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Боец UFC заявился на пресс-конференцию со змеёй

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо MMAjunkie/Twitter

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо с мешком в руках пришёл на пресс-конференцию перед своим боем. Из него 31-летний американец извлёк игрушечную змею.

После этого Генри несколько раз ударил ею об пол и выбросил в зрительный зал. Только затем Сехудо вышел на дуэль взглядов с соотечественником Ти Джеем Диллашоу, которого ранее называл змеёй.

Бой между Сехудо и Диллашоу пройдёт в Бруклине утром 20 января. Он состоится в рамках UFC Fight Night 143.

Ранее News.ru сообщал, что Сауль Альварес, отобравший у Геннадия Головкина пояса WBC и WBA, определился с очередным соперником.


#UFC #ГенриСехудо #смешанныеединоборства #ТиДжейДиллашоу
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске

читайте также
спорт 08:50, 18 января 2019
Медведева отказала поклоннику в поцелуе
спорт 08:10, 18 января 2019
Павлюченкова сыграет в 1/8 финала Australian Open
спорт 08:03, 18 января 2019
«Ростов» объявил о подписании Ерёменко
Лента новостей
общество 09:32
Депутат предложил «спрятать» алкоголь и табак от молодёжи
происшествия 09:24
Безработный из Москвы хранил дома обрез и револьверы
общество 09:23
Кубанскую активистку привлекли за ролик о нехватке школ
экономика 09:22
Нефть дорожает на информации о снижении добычи странами ОПЕК
спорт 09:18
Тренер Нурмагомедова хочет реванша с Макгрегором
Другие новости
спорт 09:18
Тренер Нурмагомедова хочет реванша с Макгрегором
спорт 08:50
Медведева отказала поклоннику в поцелуе
спорт 08:34
Обидчик Головкина объединит пояса в бою с Джейкобсом
спорт 08:10
Павлюченкова сыграет в 1/8 финала Australian Open
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top