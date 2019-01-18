Боец UFC заявился на пресс-конференцию со змеёй

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Олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Генри Сехудо с мешком в руках пришёл на пресс-конференцию перед своим боем. Из него 31-летний американец извлёк игрушечную змею.

После этого Генри несколько раз ударил ею об пол и выбросил в зрительный зал. Только затем Сехудо вышел на дуэль взглядов с соотечественником Ти Джеем Диллашоу, которого ранее называл змеёй.

Бой между Сехудо и Диллашоу пройдёт в Бруклине утром 20 января. Он состоится в рамках UFC Fight Night 143.

Ранее News.ru сообщал, что Сауль Альварес, отобравший у Геннадия Головкина пояса WBC и WBA, определился с очередным соперником.