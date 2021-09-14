Биатлонистка Кайшева не сможет работать в полную силу из-за травмы спины

Стали известны подробности восстановления одного из лидеров сборной России по биатлону Ульяны Кайшевой после травмы спины, полученной на сборе в Раубичах. Как сообщил NEWS.ru источник, знакомый с ситуацией, спортсменка не поехала на сбор в Сочи и тренируется в Удмуртии, но пока не выдерживает максимальных нагрузок.

Травму спины Кайшева получила на сборе в Раубичах, после чего прошла обследование в Ижевске и Москве и приступила к реабилитационному процессу. Сейчас её состояние лучше, однако при росте нагрузок организм всё ещё даёт сбои, например, повышается температура. Кроме того, на протяжении семи недель Кайшевой главным врачом СБР Алексеем Лагуточкиным показана ударно-волновая терапия.

Остаток предсезонной подготовки до начала снежных сборов спортсменка намерена провести, работая с личным тренером. Её участие в чемпионате России пока остаётся под вопросом, но если состояние организма позволит, она примет участие в спринте и эстафете.

Как сообщалось ранее, ряд ведущих биатлонистов в межсезонье получили серьёзные травмы. У норвежца Тарьея Бё — сотрясение мозга, у француза Эмильена Жаклена — перелом руки, у главной российской эстафетчицы Ульяны Кайшевой — проблемы со спиной.