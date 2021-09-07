Олимпийские надежды гибнут под колёсами: травмы биатлонистов на роллерах

Биатлон никогда не относился к числу самых травматичных видов спорта, но в олимпийское межсезонье впору бить тревогу. И в прошлые годы главные травмы стреляющие лыжники получали в летний период, когда основная подготовка проходит на лыжероллерах, а сейчас с увеличением числа летних стартов, в том числе коммерческих, эта проблема встала особенно остро.

Жертва отстегнувшегося крепления

Самый опытный биатлонист в составе сборной Норвегии упал и не смог закончить коммерческую гонку в Висбадене, куда приехал в статусе одной из главных звёзд вместе со своим братом Йоханнесом. На спуске у него отцепилось крепление, после чего он упал и не смог продолжить гонку, но главные проблемы начались позже уже на сборе национальной команды. У Тарьея было диагностировано сотрясение мозга и он вынужден был покинуть сбор команды.

В результате норвежец пропустил почти три недели тренировок в один из самых важных периодов межсезонья и недобрал необходимой горной подготовки. Лишь недавно он вернулся в строй и возобновил занятия пока что в облегчённом режиме. Травма Бё-старшего заставила многих спортсменов говорить о повышении надёжности креплений, которые не должны отстёгиваться во время гонки. В частности, с этим пожеланием к производителям лыжероллеров обратилась шведка Ханна Эберг.

Вернулся. С новым шлемом и 8 оставшимися жизнями. Две недели без всяких тренировок, но теперь я снова чувствую себя нормально. Спасибо за всю поддержку, — написал Бё на своей странице в Instagram.

Жаклен сломал руку и надолго забыл о стрельбе

Победитель двух последних гонок преследования на чемпионатах мира и один из самых быстрых биатлонистов, француз Эмильен Жаклен сломал руку на сборе в Норвегии перед фестивалем Blink и был вынужден пропустить месяц полноценных тренировок и участие в фестивале Мартена Фуркада в Анси. После падения Жаклен получил перелом лучевой кости со смещением и 2 августа провёл операцию в Норвегии.

Прошлая неделя была практически нормальной. 21 час тренировок, немного бега и домашних тренажёров. Я также смог снова бегать на лыжероллерах, это помогло психологически. К сожалению, придётся ждать долгое время, прежде чем вернуться к стрельбе, потому что у меня всё ещё нулевая подвижность запястья. Мне придётся набраться терпения, — так охарактеризовал француз своё нынешнее состояние.

Помимо серьёзных травм, многие биатлонисты успели этим летом познакомиться с таким известным велогонщикам явлением, как «асфальтовая болезнь», о чём говорили бинты и пластыри во время летних стартов, а Ингрид Тандревольд, прославившаяся в своё время падением в навоз, попала в очередное приключение. Наступив на раковину устрицы, она порезала ногу, на которую наложили четыре шва.

Ингрид Тандревольд instagram.com/ingridtand

Состояние Кайшевой вызывает тревогу

В сборной России наибольшее количество травм было в группе Михаила Шашилова. Так, Светлана Миронова в конце июня получила травму плеча, но успела восстановиться к летнему чемпионату мира, где выступила неудачно. У Анастасии Гореевой была лёгкая травма пальца во время игры в баскетбол и затем ссадина на локте из-за падения перед чемпионатом мира.

Самой пострадавшей оказалась Ульяна Нигматуллина (Кайшева), которая с июльского сбора в Раубичах вернулась с травмой спины и с тех пор восстанавливается под руководством своего тренера и мужа в команде Удмуртии. Она уже пропустила сбор в Тюмени и не поедет с командой в Сочи для подготовки к летнему чемпионату России. Более того, её выступление в Тюмени также под вопросом. Не исключено, что к сезону она будет готовиться под руководством Ильшата Нигматуллина, тренировки с которым ей помогли провести лучший прошлый сезон.

Ульяна испытывала болевой синдром, поэтому она в августе не участвовала в централизованной подготовке. В ближайшие дни, точнее, в ближайшую неделю, она снова поедет на обследование в ФМБА, где сделают заключение, после которого станут окончательно понятны сроки её восстановления. На сегодняшний день всё движется в положительную сторону, ухудшений нет, — рассказал о состоянии спортсменки президент Федерации биатлона Удмуртии Иван Черезов.

Кстати, сам Черезов из-за падения на лыжероллерах подпортил себе концовку карьеры. Он сломал берцовую кость на летнем чемпионате России в 2011 году и с тех пор так и не смог полноценно восстановиться и выйти на свой прежний уровень, а травма спины стала серьёзной проблемой для его товарища по команде Максима Чудова. Конечно, равнозначную альтернативу лыжероллерной подготовке найти сейчас сложно, да и рискуют велосипедисты гораздо меньше велогонщиков на шоссе, однако при подготовке к главным стартам четырёхлетия всё же стоит уделять особое внимание вопросам безопасности, о чём, в частности, говорил Карим Халили, который, даже успешно участвуя в двух коммерческих стартах, старался избегать излишнего риска.