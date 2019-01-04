Бэйлу отказали в статусе лидера «Реала»

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Гарет Бэйл

Бывший игрок мадридского «Реала» Предраг Миятович выступил с критикой в адрес полузащитника «сливочных» Гарета Бэйла.

По словам Миятовича, валлиец не может справиться с ролью лидера команды.

«Мне больно смотреть на то, что происходит с Бэйлом. Мне очень нравится этот игрок, но он далек от роли лидера команды, на которую претендует после ухода Криштиану Роналду», — цитирует его Cadena Ser.

Бэйл в нынешнем сезоне забил четыре мяча. После перехода из лондонского «Тоттенхэма» в 2013 году футболист получал травмы 22 раза.

Как писал News.ru, одноклубник Агуэро признался ему в любви.