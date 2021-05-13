Баскетболисты-легионеры просят отменить сезон в Израиле из-за войны

Остановить текущий сезон чемпионата страны по баскетболу из-за эскалации военного конфликта между Израилем и Палестиной призвали играющие в стране иностранные баскетболисты. Об том сообщает Eurohoops.
Инициатива об отмене чемпионата
На сегодняшний день отложены все матчи чемпионата Израиля. В пятницу должно состояться заседание правления израильской лиги, которое решит судьбу текущего сезона.
Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.