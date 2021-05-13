Баскетболисты-легионеры просят отменить сезон в Израиле из-за войны

https://static.news.ru/photo/05b8446c-b440-11eb-abd4-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: isport.ua

Остановить текущий сезон чемпионата страны по баскетболу из-за эскалации военного конфликта между Израилем и Палестиной призвали играющие в стране иностранные баскетболисты. Об том сообщает Eurohoops.

Инициатива об отмене чемпионата исходила от экс-игрока Национальной баскетбольной лиги Джереми Парго, который теперь выступает в «Маккабби» (Рион-Ле-Цион) Среди подписавших текст обращения спортсменов — дважды чемпион Лиги ВТБ в составе московского ЦСКА Отелло Ханте, действующий игрок «Маккаби» (Тель-Авив).

На сегодняшний день отложены все матчи чемпионата Израиля. В пятницу должно состояться заседание правления израильской лиги, которое решит судьбу текущего сезона.

Крупнейшая за последние годы эскалация конфликта произошла вечером 10 мая. После столкновений в Иерусалиме стороны начали обмениваться ракетными ударами. Около 1750 ракет было выпущено из сектора Газа по израильской территории с начала эскалации, примерно 300 из них разорвались на территории палестинского анклава.