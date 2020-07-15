Аршавин признался, что угнетён разлукой с младшей дочерью

https://static.news.ru/photo/6b6b8f9c-c721-11ea-be75-fa163e074e61_660.jpg Андрей Аршавин Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Андрей Аршавин признался, что сильно тоскует по младшей дочери Есении, которую не видел полтора года. Девочка появилась на свет в 2017 году от брака с журналисткой Алисой Казьминой.

Футболист говорит, что с детьми от Юлии Барановской он не виделся более шести лет. Но в последнее время они стали встречаться чаще, пишет «Фонтанка». Сейчас его дети от Барановской подросли, и он всегда может позвонить им и позвать на прогулку.

Дочку младшую я не видел уже полтора года. Может быть, придётся её не видеть очень долгое время. Но на это были объективные и субъективные причины, — признался спортсмен, добавив, что очень угнетён этим обстоятельством.

У футболиста трое детей от Юлии Барановской и дочь Есения от Казьминой. Аршавин говорит, что он скучает и по своим неродным детям (у его последней жены есть свои сын и дочь). Никаких укоров со стороны детей в адрес футболиста не поступает.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывшая тёща футболиста Андрея Аршавина Наталья Сарычева раскритиковала экс-футболиста за показуху, которую он устраивает, демонстрируя идиллию в отношениях с детьми. Недавно Аршавин провёл выходные с детьми от Юлии Барановской и выложил в Instagram фото и видео семейного отдыха.