«Папа в деле»: Аршавин возмутил бывшую тёщу видео с детьми от Барановской

https://static.news.ru/photo/1a61840c-c529-11ea-8f2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Бывшая тёща футболиста Андрея Аршавина Наталья Сарычева раскритиковала экс-футбюолиста за показуху, которую он устраивает, демонстрируя идиллию в отношениях с детьми. Недавно Аршавин провёл выходные с детьми от Юлии Барановской и выложил в Instagram фото и видео семейного отдыха. Это возмутило мать Алисы Казьминой, родившей ему дочь.

Женщина посчитала, что такие видео выглядят жалко, их можно расценить как «попытку показной реабилитации». Общаясь с подписчиками, она заметила, что Аршавин бросил двух женщин и никогда не дорожил своей семьёй.

Алиса Казьмина и Андрей Аршавин поженились в 2016 году, в браке родилась дочь Есения. В 2019 году стало известно об их окончательном расставании. Как заявила Казьмина, причиной их разрыва стали многочисленные измены футболиста. Вместе они были шесть лет. До этого Аршавин жил с Юлией Барановской, от которой у него трое детей. Футболист ушёл от неё к Казьминой, когда Барановская была беременна третьим ребёнком.

Ранее NEWS.ru писал, что футболист Андрей Аршавин обратился в один из судов Санкт-Петербурга с иском на уменьшение выплат по алиментам на своих троих детей от телеведущей Юлии Барановской. На пике карьеры футболист платил им по 5 млн рублей в месяц, потом по 300 тысяч на каждого ребёнка, сейчас эта сумма стала для него неподъёмной.