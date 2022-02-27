Американский боец ММА призвал Украину преклонить колено перед Россией
Американский боец ММА призвал Украину преклонить колено перед Россией и стать её частью
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
13:08, 28 февраля 2022
Шон СтриклендФото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американский боец смешанного стиля, выступающий в UFC, Шон Стрикленд дал совет украинцам. По его мнению, Украина должна стать частью России, потому что в противном случае судьба жителей страны станет намного хуже, чем была до вооруженного конфликта. Об этом спортсмен написал в своём Twitter.
Украина должна просто преклонить колено и стать частью России. Я понимаю, что это отстой, и да, вы ещё можете победить, но вы точно уверены, что хотите стать новым Афганистаном на следующих 30 лет? Не скажу, что это правильно. Это горькая пилюля, но в итоге так будет лучше для всех, — написал Стрикленд.
После того как пользователи социальной сети предъявили ему претензии за подобную позицию, боец ММА сделал новый пост, в котором подчеркнул лицемерность критики в свой адрес. Стрикленд заявил, что каждый человек может быть храбрым, когда дело не доходит до реальной опасности.
Вы все идиоты. Что вы сами собираетесь делать? Ах, да сидеть перед телефоном и писать сообщения. Вы, идиоты, способны взять в руки винтовку? — добавил боец UFC.
Ранее президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в котором заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что оккупация Украины в планы России не входит. Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией. Он сравнил действия российской администрации с фашистской Германией и сообщил о «больших потерях» у наступающих.