Американский боксёр попался на допинге

https://news.ru/storage/news/89600ff5f7f3fad3b2cf1d3bb823f3d7/8eef9f85-e32e-416b-a1d3-c2672f74d689_850.jpg Willie Monroe/facebook.com

Willie Monroe

Американский боксёр-профессионал Вилли Монро, выступающий в средней весовой категории, сдал положительную допинг-пробу. Бой Монро против соотечественника Жермалла Чарло, который должен состояться 22 декабря 2018 года в Нью-Йорке, скорее всего, будет отменён.

Название вещества, принимаемое Монро, не сообщается. Заменить американца может россиянин Матвей Коробов, который в этот же вечер должен встретиться в 8-раундовом поединке с колумбийцем Хуаном ДеАнхелем, информирует Boxingscene.

35-летний Коробов — обладатель Кубка мира, двукратный чемпион мира и Европы.

Как писал News.ru, Родченкова снова обвинили во лжи.