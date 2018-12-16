Родченкова снова обвинили во лжи

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Григорий Родченков

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер заявил, что не признаёт обвинений в возможных нарушениях антидопинговых правил со стороны российских спортсменов, которые выдвигает информатор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григорий Родченков.

«У меня есть информация о том, как всё происходило, когда я работал в России. Она подтверждает, что Родченков неправ во всех своих заявлениях и что они ложные», — сказал Пихлер «Матч ТВ».

Он добавил, что чемпионка Олимпийских игр Ольга Зайцева, также обвиняемая в приёме запрещённых препаратов, на самом деле не имеет к допингу никакого отношения.

С 2011-го по 2014-й Пихлер работал со сборной России. До апреля 2013 года он занимал пост старшего тренера команды, потом возглавлял одну из её групп. В эту группу входили Зайцева, Яна Романова, Екатерина Шумилова. Спортсменки выразили доверие специалисту и впоследствии сожалели об его уходе с поста тренера сборной. Сейчас Пихлер тренирует сборную Швеции.

Как писал News.ru, за день до старта второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене австрийская полиция явилась в отель сборной России и предъявила обвинения в нарушении антидопинговых правил некоторым спортсменам.