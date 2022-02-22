Александр Большунов ответил на вопрос о сумме призовых за Олимпиаду

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов признался, что не считал свои гонорары за призовые места на Играх в Пекине. Спортсмен акцентировал внимание на том, что для него является самым важным победить, невзирая ни на какие проблемы, сообщает «Голос Биатлона».

За меня есть кому посчитать призовые. На самом деле для меня это не главное. Да, классно, что я могу этим трудом заработать. Но если бы для меня была цель именно заработать, то, думаю, у меня в руках не было бы сейчас ни одной медали. Есть такие спортсмены, у которых другие цели. Моя цель — победить, преодолеть самого себя и доказать, что, невзирая на все препятствия, могу доказать, что в нужный момент я могу выдать неплохой результат, — сказал Большунов.

Большунов завоевал три золотые медали на Олимпийских играх в Пекине. Он выиграл вместе с командой мужскую эстафету, а также победил в скиатлоне и марафоне. Кроме того, в его активе серебро в гонке с раздельным стартом и бронза в командном спринте — с Александром Терентьевым.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине. Главным героем соревнований он назвал Александра Большунова.