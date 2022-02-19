Губерниев назвал главного героя и разочарование Олимпиады

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Трёхкратный чемпион мира по хоккею Алексей Терещенко объяснил неудачную игру сборной России в финале Олимпийских игр в Пекине, где подопечные Алексея Жамнова проиграли команде Финляндии (1:2). По мнению пятикратного чемпиона страны, российский хоккей находится на низком уровне, сообщает «Чемпионат».

Всё по делу. Всю Олимпиаду сборная играла вот так блекло, кроме матча с чехами. Почти никого из нападающих не было видно: Воронков, Грицюк, Слепышев да Ткачёв. Ну и Федотов молодец....