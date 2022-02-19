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Губерниев назвал главного героя и разочарование Олимпиады

Губерниев назвал Александра Большунова лицом российского спорта
13:39, 20 февраля 2022
Губерниев назвал главного героя и разочарование Олимпиады Александр Большунов Фото: Deng Hua/XinHua/Global Look Press
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил выступление сборной России на Олимпийских играх в Пекине. По его мнению, российские спортсмены недосчитались золотых медалей, сообщает Sport24.

Я рассчитывал на 9-10 золотых медалей. Главный герой Олимпиады, безусловно, Большунов. Саша — лицо российского спорта. Главное разочарование Олимпиады? Хоккеисты, — сказал Губерниев.

Сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), заняла девятое место на зимних Олимпийских играх в Пекине. В активе команды 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Победу на Олимпийских играх одержала команда Норвегии с 37 наградами: 16-8-13. На втором месте — Германия (12-10-5), на третьем — Китай (9-4-2). По общему числу медалей российская команда проиграла только Норвегии, но в официальном общем зачёте учитывается количество золотых наград в первую очередь, и тут Россию обошло сразу восемь сборных: Норвегия, Германия, Китай, США, Швеция, Нидерланды, Австрия и Швейцария.

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