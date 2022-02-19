Россия заняла девятое место в медальном зачёте Олимпиады в Пекине

Сборная России, выступавшая под флагом Олимпийского комитета России (ОКР), заняла девятое место на зимних Олимпийских играх в Пекине. В активе команды 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых.

Победу на Олимпийских играх одержала команда Норвегии с 37 наградами: 16-8-13. На втором месте — Германия (12-10-5), на третьем — Китай (9-4-2). По общему числу медалей российская команда проиграла только Норвегии, но в официальном общем зачёте учитывается количество золотых наград в первую очередь, и тут Россию обошло сразу восемь сборных: Норвегия, Германия, Китай, США, Швеция, Нидерланды, Австрия и Швейцария.

В случае победы над финнами в финале хоккейного турнира, команда ОКР переместилась бы на седьмое место, но подопечные Алексея Жамнова уступили со счётом 1:2.