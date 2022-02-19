Российские хоккеисты проиграли финнам в финале олимпийского турнира

Российские хоккеисты проиграли финнам в финале олимпийского турнираРоссийские хоккеисты проиграли финнам в финале олимпийского турнира со счётом 1:2
Сборная ОКР по хоккею завоевала серебряные медали на Олимпиаде в Пекине. В финальном матче турнира, команда Финляндии переиграла подопечных Алексея Жамнова со счётом 1:2.
Михаил Григоренко вывел сборную России вперёд на 8 минуте, но затем наши хоккеисты не смогли ответить на шайбы Вилле Покки и Ханнеса Бьорнинена.
Таким образом сборная Финляндии впервые в своей истории выиграла олимпийское золото. Они дважды выходили в финал (в 1988 и 2006 годах), но уступили сборным СССР и Швеции соответственно.
Бронзовым призёром стала сборная Словакии, разгромившая шведов со счётом 0:4 в матче за третье место.
Сборная ОКР, не сумев завоевать седьмое золото, завершила выступление на Олимпийских играх на 9 месте в командном зачете. По общему числу медалей российские спортсмены заняли второе место (32 награды), уступив только рекордсменам норвежцам, которые взяли 37 наград, включая 16 золотых.