Сборная России по хоккею обыграла Швецию и вышла в финал Олимпиады

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Сборная России по хоккею обыграла команду Швеции в полуфинале Олимпийских игр в Пекине. Основное время завершилось вничью — 1:1, дополнительный тайм также не выявил победителя, поэтому встреча дошла до серии буллитов, где подопечные Алексея Жамнова оказались точнее — 3:2.

Счёт на первой минуте второго периода открыл Антон Слепышев, команде понадобилось всего 15 секунд на точный удар. Шведы отыгрались в третьем периоде, на 7-й минуте, после точного броска Антона Ландера. Решающий буллит забросил Арсений Грицюк.

В финале россияне сыграют с командой Финляндии, которая ранее в пятницу обыграла Словакию со счётом 2:0. Шведы со словаками поборются за бронзовые медали.

В четвертьфинал Олимпийского турнира сборная Швеция оказалась сильнее Канады (2:0), в то время как сборная ОКР одолела датчан со счётом 3:1.

Ранее в пятницу российская пара фигуристов Евгения Тарасова/Владимир Морозов завершили на втором месте короткую программу. Судьи оценили их прокат в 84,25 балла. Третьими оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Лидируют Вэньцзин Суй и Хань Цун, представляющие Китай