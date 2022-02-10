Сборная России по хоккею обыграла команду Дании на Олимпиаде

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) Никита Гусев (в центре) в матче группового этапа по хоккею среди мужчин между сборными командами Дании и ОКР на XXIV зимних Олимпийских играх 2022 года

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Хоккеисты сборной России одержали победу в матче второго тура группового этапа Олимпийских игр, которые проходят в Пекине. Россияне обыграли команду Дании со счётом 2:0 (0:0, 1:0, 1:0).

Авторами заброшенных шайб стали нападающие Павел Карнаухов и Кирилл Семёнов. Последний отметился голом на последних секундах встречи, когда датчане сняли вратаря. Голкипер российской команды Иван Фёдоров провёл «сухой» матч, отразив восемь бросков.

Таким образом, сборная России набрала шесть очков из шести возможных и единолично возглавила группу B, в которой также выступают команды Чехии и Швейцарии. Они проведут свой матч в пятницу вечером.

Следующий матч сборная России проведёт 12 февраля. Подопечные Алексея Жамнова встретятся с чехами.

В среду в стартовом матче на Олимпийских играх сборная России обыграла команду Швейцарии со счётом 1:0. Автором единственной шайбы стал Антон Слепышев.