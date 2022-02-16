Определился соперник сборной России по хоккею в полуфинале Олимпиады

Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой на тренировке во время зимних Олимпийских игр

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Сборная Швеции в четвертьфинале обыграла команду Канады со счётом 2:0 и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине на подопечных Алексея Жамнова. Встреча состоится в пятницу, 18 февраля.

Сборная России в четвертьфинале одолела команду Дании со счётом 3:1. В составе команды РФ голами отметились Вадим Шипачёв, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Две голевые передачи на счету у Никиты Гусева. У сборной Дании отличился Франс Нильсен.

Во втором полуфинале встретятся сборные Финляндии и Словакии.

Матч за третье место на Олимпиаде состоится в субботу, 19 февраля, а финал — в воскресенье, 20 февраля.

Ранее сообщалось, что женская сборная ОКР по хоккею проиграла сборной Швейцарии в 1/4 олимпийского турнира в Пекине, встреча завершилась со счётом 2:4. Таким образом подопечные Евгения Бобарико завершили выступление на Олимпийских играх — 2022.