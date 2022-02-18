18+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Российская пара проиграла 0,16 балла китайцам в короткой программе ОИ

Российские пары проиграли только китайцам в короткой программе Олимпиады
16:46, 18 февраля 2022
Российская пара проиграла 0,16 балла китайцам в короткой программе ОИ Евгения Тарасова и Владимир Морозов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

На Олимпийских играх в Пекине завершилась короткая программа в парном фигурном катании. Победителями в ней стали Вэньцзин Суй и Хань Цун, представляющие Китай. Их результат — 84,41 балла.

Второе место досталось российской паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Судьи оценили их прокат в 84,25 балла. Третьими оказались Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они были чемпионами в командном турнире Игр в Пекине. За короткую программу Мишина и Галлямов заработали 82,76 балла.

Ещё одна пара, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, заняла четвёртое место. Их результат — 78,59 балла.

Ранее россиянка Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео