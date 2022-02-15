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Сборная России вышла в полуфинал олимпийского турнира по хоккею

Сборная России обыграла Данию вышла в полуфинал олимпийского турнира по хоккею
11:04, 16 февраля 2022
Сборная России вышла в полуфинал олимпийского турнира по хоккею Фото: vk.com/fhr
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Хоккеисты сборной России в четвертьфинале Олимпийских игр в Пекине переиграли команду Дании. Встреча прошла на арене «Укэсун Спортс-центр» и завершилась со счётом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0).

В составе сборной России голами отметились Вадим Шипачёв, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов. Две голевые передачи на счету у Никиты Гусева. У команды Дании отличился Франс Нильсен.

Пока невозможно сказать, с какой командой сборная России проведёт матч в полуфинале Игр. В турнире используется рейтинговая система, когда лучшая сборная играет с худшей.

В данный момент известны только два участника полуфинальных пар – это сборные Словакии и России. Четвертьфинальные матчи Финляндия – Швейцария и Швеция – Канада пройдут в среду позже.

Отметим, что Россия и Дании также провели матч на групповом этапе. Он завершился победой россиян со счётом 2:0.

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